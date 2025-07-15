Doğanhisar\'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Doğanhisar ilçesinde Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde de aralıksız devam ediyor. Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ormanın kahramanları ve ekiplerimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda tüm güçleriyle çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Gece boyunca karadan yoğun şekilde çalışan ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yangınla mücadeleye devam etmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir" denildi. - KONYA