Doğubayazıt\'ta 16 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

3.Sayfa

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir tırın dorsesinde 16 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde bir tırın dorse kısmında uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığına dair bilgi aldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, tırın dorsesinde 16 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. - AĞRI