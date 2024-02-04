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Doğubayazıt'ta Toprak Bir Evin Damı Çöktü, Ev Sahibi Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Toprak Bir Evin Damı Çöktü, Ev Sahibi Son Anda Kurtuldu

Doğubayazıt\'ta Toprak Bir Evin Damı Çöktü, Ev Sahibi Son Anda Kurtuldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yağan kar yağışı sonucu bir evin toprak damı çöktü. Ev sahibi Hatun Çıryanaklı, çöken damın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çıryanaklı'nın, hasta olduğu için evin üzerindeki su birikintisini temizleyemediği belirtildi.

04.02.2024 18:07
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Doğubayazıt'ta toprak bir evin damı çöktü. Ev sahibi, çöken damın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda yağan kar yağışından dolayı su ve kar birikintisinin oluşması üzerine bir evin toprak damı çöktü. Yalnız yaşayan Hatun Çıryanaklı (55) ise çöken damın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çıryanaklı'nın, hasta olduğu için evin üzerindeki su birikintisini temizleyemediği için damın çöktüğü anlaşıldı. Toprak evin birçok yerindeki çatlaklar ise dikkat çekti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta Toprak Bir Evin Damı Çöktü, Ev Sahibi Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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