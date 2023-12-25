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Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

İzmir'de yaşanan bir tartışmada demir çubuklarla saldırıya uğrayan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin beyin ölümü gerçekleşti ve hayatını kaybetti. Olaya karışan şüpheliler tutuklandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
25.12.2023 - 09:59,
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Dokuz Eylül Üniversitesi resmi sosyal medya hesabı, İzmir'de iki grup arasında çıkan tartışmada demir çubuklarla saldırıya uğrayan ve beyin ölümü gerçekleşen Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olay, 21 Aralık Perşembe günü Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin (64) üvey kardeşleri, husumetli oldukları kişiler konusunda Dicle'den olayı çözmesi için yardım istedi. Öğretim Üyesi Salih Zafer Dicle, aradaki sorunu çözüme kavuşturabilmek adına kardeşlerinin husumetli olduğu Ç. ve D. adlı kişilerle Eşrefpaşa'daki kafede buluştu. Dicle'nin aralarında olduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Dicle, yaşanan tartışma esnasında demir çubuklarla saldırıya uğradı. Kafedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Dicle, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başına darbe alıp beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Dicle, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Acı haber resmi sayfadan duyuruldu

Yoğun bakıma alınan ve dün beyin ölümü gerçekleşen Dicle'nin vefat haberi, Dokuz Eylül Üniversitesinin sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu sözlere yer verdi: "Üniversitemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Salih Zafer Dicle'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Mensubumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz"

Olaya karışan kişilerin ise ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldığı öğrenildi. Dicle'nin beyin ölümü gerçekleştikten sonra şüpheliler için tekrar gözaltına alınmasına yönelik kararın çıktığı ve gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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