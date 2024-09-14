Dolandırıcı E.A. Yakalandı

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Kocaeli, İstanbul, Ankara, Antalya, Sakarya, Edirne ve Bursa'da işlemiş olduğu dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Antalya, Sakarya, Edirne ve Bursa'da toplam 10 kez, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis ve 154 bin TL cezası bulunan E.A. dün Darıca ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında savcı karşısına çıkarılan E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ