Dolandırıcı Telefonda Pişman Oldu - Son Dakika
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Dolandırıcı Telefonda Pişman Oldu

22.05.2025 14:20
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Adanalı İsa S., dolandırıcıyla yaptığı sohbette para isteyince dolandırıcı telefonu kapattı.

Dolandırıcının Adanalı ile imtihanı: 5 dakika konuştu, para isteyince dolandırıcı telefonu kapattı

ADANA - Adana'da bir kişi, borsa ve kriptodan para kazanma vaadi ile bir milyon lira dolandırmak için 5 dakika telefonda konuştu. Telefonda konuştuğu Adanalı uzun süre işlettiği şahıstan para isteyince dolandırıcı telefonu kapattı.

Adanalı İsa S.'yi telefonla yatırım vaat ederek dolandırmak için arayan şahsı pişman etti. 1 milyon lirayı 2 haftada 3 ev parası yapmayı vaat eden dolandırıcı uzun süre dolandırılmak istenen İsa S.'yi ikna etmeye çalıştı. Arayanın dolandırıcı olduğunu anlayan ve kendi parası olmadığını ama kayınvalidesinden 15 gün içinde 1 milyon lira alacağını söyleyen İsa S., şahısla bir süre dalga geçti. Borsadaki bir çok kağıt ile kısa sürede milyonlar kazanacağını anlatan dolandırıcı, göndereceği linkte tıklayarak para havale etmesini istediği İsa S.'den de parayı yatırırsa kurban harçlığının hemen çıkacağını ileri sürdü.

"Bu hisseler patlarsa ben namussuz şerefsizim abi"

İsa S.'nin dolandırıcıyla işletmek için 'ben şimdi parayı borsaya kendi hesabımdan mı oynayacağım' dedi. Dolandırıcı ise " Yok abi. Öyle bir şey yok. Tövbe estağfurullah. Allah gecinden sakınsın. Bizim şirketin İBAN hesabı var. Sen buraya üyesin heralde. O hesaba gireceksin. Hatırladığım kadarıyla. Şimdi şirket hesabına gir şimdi. Ben sana whatsaptan linkleri yollayacağım. Sen kapatma abi ben linkleri hemen atıyorum. Linkle kayıt oluştur. Elimde felaket iki hisse var ben sana hemen alacağım onları" diyerek gönderdiği linki açtırıp doldurtmaya çalıştı.

İsa S. elinde para olmadığını belirterek sürdürdüğü konuşmasında, buna para yatırırsak patlarsak demesi üzerine telefondaki dolandırıcı "Bu hisseler patlarsa ben namussuz şerefsizim abi. Kafama sıkarım abi " diyerek ikna etmeyi sürdü.

"Kaynananın elinden öperim, 1 milyonunu 2 ev yapacağım"

İsa S. kaynanasından 1 milyon alacağını ve 15 gün içinde paranın eline geleceğini söylemesi üzerine dolandırıcı " Bir haftada 3 katını alacaksın İsa abi. Sen dedin ya kaynanamdan para alacağım diye 15 gün içinde. Kaynananın da ellerinden öperim. 1 milyonunu 2 tane ev yapacağım. Yapmazsam Şerefsiz namussuzum. Sen o 1 milyonu al sana ev yapacağız. Sen bugün parayı hemen yatır senin hafta sonuna kadar küçük baş hayvanın parasını çıkaracağım. Bugün girelim abi. Abi senin canın sağ olsun. Hesaba hemen gir linki tıkla gir" diye konuştu.

İsa S. Linke tıklamadan hesaptaymış gibi yaparak konuşmayı sürdürdü. İsa S. "Üyeyim zaten. Hesaptayım şimdi. Böyle para kazanacaksam senin canını yerim. Sen şimdi bana 2 -3 günlük para gönder. Kurbanlığın parasını çıkaralım . Ben sana benim ibanı atayım . Sen bana para aktar" demesi üzerine dolandırıcı durumu anlayarak telefonu kapattı.

Dolandırıcı ile İsa S.'nın telefon konuşması ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcı Telefonda Pişman Oldu - Son Dakika

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