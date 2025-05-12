Dolandırıcı tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarla ve araç satışlarında indirim yapacağı vaadiyle 5 kişiyi dolandıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Son 1 ay içerisinde tarla ve araç satışlarında indirim vaadiyle dolandırılan 5 kişi, emniyete giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 5 vatandaşı dolandıran ve banka hesabına 1 milyon 500 bin lira para geçişi sağlandığı tespit edilen Abdullah A., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki ifadesinde banka hesabını para karşılığında bir başka kişiden kiraladığını belirten Abdullah A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA