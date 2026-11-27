Eskişehir'de nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan sanıklar Hatice Ş. ve Melike Ç., Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada beraatini talep eden sanık Hatice Ş., "Bana şantaj yapılarak mağdur olan benim. Bu suçları kabul etmiyorum, adaletinize sığınıyorum" dedi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, nitelikli dolandırıcılık suçundan açılan ve istinaf incelemesi sonucu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan davanın duruşması görüldü. Duruşmaya sanık Hatice Ş. Tarsus'tan, sanık Melike Ç. ise Antalya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme başkanı, bozma ilamında adı geçen şahısların kimlik tespitlerinin yapılması, sanık Hatice Ş.'nin banka hesabının tehdit ve şantajla kullandırıldığı yönündeki savunmasının Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma dosyasıyla araştırılması ve zarar gideriminin netleştirilmesi hususlarının yer aldığını okudu.

"Hiç kimseyi dolandırmadım, para almadım"

Duruşmada söz alan sanık Melike Ç., kendi üzerine düşen zararı karşılamak istediğini belirtti. Mahkeme başkanı ise dosya kapsamında tüm zararın bozma öncesinde karşılandığını hatırlattı. Sanık Hatice Ş. ise savunmasında suçlamaları reddederek, "Benim bu konu hakkında hiçbir suçum yok, mağdur olan benim. Hiç kimseyi ben dolandırmadım, para da temin etmedim, hiçbir kimseden para da almadım. Bana şantaj yapılarak mağdur olan benim. Bu suçları kabul etmiyorum, adaletinize sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Avukatlar beraat talep etti

Melike Ç.'nin avukatı, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ve karşı tarafın zararının giderildiğini belirterek müvekkilinin beraatini istedi. Hatice Ş.'nin avukatı Sevda A. ise müvekkilinin çıplak görüntüleriyle tehdit ve şantaja maruz kaldığını, banka kartları ve kimlik bilgilerinin dolandırıcılar tarafından iradesi dışında ele geçirildiğini öne sürdü. Dosyaya sundukları uzman mütalaa raporuna dikkat çeken Sevda A., HTS kayıtlarının incelenmesini, soruşturmanın genişletilmesini ve müvekkilinin beraatini talep etti.

Duruşma ertelendi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması suretiyle sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.