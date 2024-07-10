Dolandırıcılıktan serbest kalan kadın, hırsızlık yapınca tekrar cezaevine gönderildi

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Samsun'da dolandırıcılık suçundan 10 yıldır cezaevinde yatıp 5 ay önce serbest kalan kadın bu kez de hırsızlık yapınca tutuklanarak yine cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da çeşitli dolandırıcılık olayına karışarak yargılandığı ağır ceza mahkemelerince hapis cezasına çarptırılan A.Ç.(63) adlı kadın 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yaklaşık 5 ay önce tahliye oldu. A.Ç. bu kez de İlkadım ilçesindeki iş yerinin önünde bir kadının çantasında yankesicilik yöntemiyle çantasından cüzdanını çaldı. Polisin takibi sonucu yakalanan A.Ç. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç., çıkarıldığı mahkemece yeniden cezaevine gönderildi. - SAMSUN