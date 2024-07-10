Dolandırıcılıktan serbest kalan kadın, hırsızlık yapınca tekrar cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dolandırıcılıktan serbest kalan kadın, hırsızlık yapınca tekrar cezaevine gönderildi

Samsun'da dolandırıcılık suçundan 10 yıl cezaevinde kalan ve 5 ay önce serbest bırakılan A.Ç. adlı kadın, İlkadım ilçesinde bir kadının çantasından cüzdanını çaldıktan sonra tekrar tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

10.07.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da dolandırıcılık suçundan 10 yıldır cezaevinde yatıp 5 ay önce serbest kalan kadın bu kez de hırsızlık yapınca tutuklanarak yine cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da çeşitli dolandırıcılık olayına karışarak yargılandığı ağır ceza mahkemelerince hapis cezasına çarptırılan A.Ç.(63) adlı kadın 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yaklaşık 5 ay önce tahliye oldu. A.Ç. bu kez de İlkadım ilçesindeki iş yerinin önünde bir kadının çantasında yankesicilik yöntemiyle çantasından cüzdanını çaldı. Polisin takibi sonucu yakalanan A.Ç. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç., çıkarıldığı mahkemece yeniden cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Dolandırıcılık, Cezaevi, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılıktan serbest kalan kadın, hırsızlık yapınca tekrar cezaevine gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
15:46 Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı
15:13 EURO 2024’e damga vurdu Messi’nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis’in oyu da bizleri kurtaramayacak AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis'in oyu da bizleri kurtaramayacak
14:49 Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı
14:38 Dubai’de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
14:15 Nagehan Alçı’nın “Beni boğuyordu“ dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 16:23:23. #1.13#
SON DAKİKA: Dolandırıcılıktan serbest kalan kadın, hırsızlık yapınca tekrar cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement