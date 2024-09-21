Domaniç\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç- İnegöl karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K. yönetimindeki motosiklet ile N.T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. Yaralı, ambulansla Domaniç İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA