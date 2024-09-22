Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç- Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, C.K. (69) yönetimindeki otomobil, A.K. (30) idaresindeki motosikletle Kozcağız köyü mevkiinde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.K yaralandı. Yaralı, Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Domaniç'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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