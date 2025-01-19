Domuz Avında Kazara Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde domuz avı sırasında kazara arkadaşı tarafından silahla vurulan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesi Alayazı köyü mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda domuz avına çıkan Erdoğan Gür, yanında bulunan arkadaşı Y.A. tarafından kazara tüfekle vuruldu. Y.A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Y.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Gür'ün cenazesi Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU