Olay yaratacak iddia! Canlı yayında domuz etinin en çok kullanıldığı ilin adını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Olay yaratacak iddia! Canlı yayında domuz etinin en çok kullanıldığı ilin adını verdi

Olay yaratacak iddia! Canlı yayında domuz etinin en çok kullanıldığı ilin adını verdi

Türkiye'nin ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf, ürünlerinde domuz eti kullandığı iddialarıyla büyük bir skandalın odağına yerleşmesinin yankıları sürerken gazeteci Barış Yarkadaş, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. 5 restoran zincirinin sahiplerine ayrı ayrı sorduğunu belirten Yarkadaş, domuz etinin en çok Adana'da kullanıldığını ifade etti.

10.10.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, günlerdir 'domuz eti' skandalını konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, geçtiğimiz günlerde taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınlamasıyla gıdalara karıştırılan ürünler tüm Türkiye'yi şaşkına çevirmiş ve özellikle 200'den fazla şubesi bulunan Köfteci Yusuf'ta da domuz eti tespit edilmesi infial uyandırmıştı. Olayın yankıları sürerken gazeteci Barış Yarkadaş, etlerde domuz eti kullanımıyla ilgili öğrendiği çok çarpıcı bilgileri anlattı.

CANLI YAYINDA İLİN İSMİNİ DE VERDİ

TV100 canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Barış Yarkadaş, 5 restoran zincirinin sahiplerine ayrı ayrı sorduğunu belirterek domuz eti kullanımının en yaygın olduğu illerin başında Adana'nın geldiğini ifade etti.

"ADANA AYAĞA KALKACAK"

Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde; "Ben bugün Türkiye'nin en tanınmış restoran zincirlerinin sahiplerini aradım. İşte Adana satan, Urfa satan falan filan, kebap vesaire satan. Dedim ki 'Bu domuz eti bu köftenin, bu kebabın içine nasıl karışıyor?' Bak dedikleri şu; Türkiye'de dediler 5-6 tane ciddi et satan zincirler var. İsimlerini vermeyeyim tamam mı. Bunlar dedi gıda mühendisleri aracılığıyla ürünlerini biz gider sabah teklif alırız ya da bir gün önceden teklif alırız, gıda mühendislerinin raporlarını görürüz ne eti olduğunu biliriz, kaç günlük et olduğunu biliriz, alır getirir dükkanımızda satarız. Peki dedim abi bu domuz nerede karışıyor. Domuz şurada karışıyor dedi; senin etin geldiğinde dedi, adam sürümden kazanmak, daha çok satmak, daha çok müşteri çekmek için yakaladığı domuzu bir yerde kes istiyor ve o domuzu getirip kuyruk yağını, etini... İl de verdiler. İl il anlattılar da şimdi tantana çıkacak vay efendim diye... Adana. En çok dedi, Adana'da domuz olur dedi. Adana'da dedi domuz çok olur, 3 tane kebapçı arkadaşım. Gerçekten. Hayır Adanalı şimdi... Adana ayağa kalkacak. Bunlar diyor ki yaban domuzunu gidiyor yakalıyorlar...

"ETLER BİRBİRİNE BENZİYOR, RUHUN ANLAMAZ"

Anlattığı şu bak, Türkiye'nin çok önemli bir kebapçısı şunu söyledi; domuz etini kasapta dedi kıyma eti olarak satarlar. Hazır çekilmiş kıyma hileye çok açıktır, ruhunuz bile anlamaz. Domuz etini getirir dedi köftenin içine katarlar, etler dedi birbirine benzediği için bunu dedi Fransa'da ve Cezayir'de çok yaparlar dedi. Cezayir'de Müslüman memleket. Hiç dedi ruhun anlamaz. Bunu şunun için yapıyorlar dedi; domuz etinin Türkiye'de bir piyasası olmadığı için, çok az kasapta domuz eti satıldığı için çok çok az yerde satıldığı için, tüketilmediği için mali bir karşılığı yok, bunu getirir dedi katarlar, sen dedi dana eti yiyorum diye domuz etini yersin, köfteyi de yersin dedi, ona biraz da sos kattı mı Allah'ın kulu anlamaz dedi. 'Peki bu yaygın mı?' dedim. 5 tane restoran zincirinin ayrı ayrı sahiplerine sordum, hani yanılmamak için.

Söyledikleri şu; Türkiye'de ne yazık ki çok yaygın dediler. Domuz eti kullanımı. Ama şunu unutmayın dediler ısrarla beşi de, dediler ki; büyük firmalardan aldığımız etlerde böyle bir şey olmaz. Onlar zaten gıda mühendislerinin raporlarıyla çıkıyor. Biz kendimiz görerek alıyoruz. Bütün hile hurda mutfakta oluyor.

Daha önceden kesilmiş vurulmuş domuzlar gece dedi getiriliyor ve bunun dedi bakın en acısı şu iki hukukçu arkadaşımız var burada, bak mesela bir restoran sahibi arkadaşımız dedi ki şu anda yayını izliyor at eti satmanın hiçbir cezası yok dedi. Her gün dedi gazetelerde dedi görüyorsun."

Barış Yarkadaş, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Olay yaratacak iddia! Canlı yayında domuz etinin en çok kullanıldığı ilin adını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:36 İsrail, Lübnan’daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı 2 asker yaralandı İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
21:17 Ambulans şoförüne tehditler savurdu “Seni işinden edeceğim“ Ambulans şoförüne tehditler savurdu "Seni işinden edeceğim"
21:03 Münevver Karabulut’un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu’nun öldüğünü iddia etmesin Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin
20:56 Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti
20:48 Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli Bakan Katz’a sert tepki Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki
20:25 Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye’yi terk ediyor Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 15:07:57. #1.12#
SON DAKİKA: Olay yaratacak iddia! Canlı yayında domuz etinin en çok kullanıldığı ilin adını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.