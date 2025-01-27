Domuza İşkence Eden 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Domuza İşkence Eden 3 Kişi Yakalandı

Domuza İşkence Eden 3 Kişi Yakalandı

Geyve'de alkollü grup, can çekişen domuza eziyet etti. 3 kişi yakalanıp ceza kesildi.

27.01.2025 13:24
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde cadde ortasında yerde can çekişen domuza alkollü haldeyken tekme atarak eziyet ettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 şahıs jandarma tarafından tespit edilerek yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan ve 3 ayrı suçtan ceza kesilen şahıslar hakkında adli soruşturma devam ediyor.

Olay, geçtiğimiz günlerde Geyve ilçesinde meydana geldi. Alkollü oldukları değerlendirilen bir grup, cadde ortasında domuza işkence etti. Küfürler savurarak yerde can çekişen domuza arkadaş grubu defalarca tekme attı. O anları da saniye saniye kayıt altına aldı. Kan donduran görüntüler bir şahıs tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin ardından harekete Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hayvana işkence eden kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler; E.G., Y.B. ve O.A. isimli 3 şahsı tespit etti. Gözaltına alınan şahıslara, 'Hayvanları Koruma Kanunu, Eziyet ve İşkence ile Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmak' suçlarından ceza kesildi. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şahısların hakkında adli soruşturma sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Domuza İşkence Eden 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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