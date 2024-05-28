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Döner bıçağıyla tartıştığı kişiyi yaraladı: O anlar kamerada

KONYA - Konya'da bir kişi tartıştığı şahsı döner bıçağı ile yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Ulular Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden yaşadıkları bir tartışma sebebiyle aralarında husumet bulunan S.E. ile Y.İ. konuşup sorunu çözmek için buluşmaya karar verdi. Ulular Sokak'taki parkın yanında buluşan ikili ve yanlarında bulunanlar konuştukları sırada küfürleşme yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Y.İ. parkta bulunan kamelyanın üzerine sakladıkları döner bıçağını alarak S.E.'yi kovalamaya başladı. S.E. kaldırıma adım attığı sırada Y.İ. döner bıçağını bacağına vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. S.E. kaldırıma düşerken çevredekiler yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.E. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde tartıştık, konuşup anlaşmak üzere sokak üzerinde buluştuk. Küfürleşme sonrasında olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı açılardan kaydedilen görüntülerde şüpheli ile yaralının tartıştığı, tartışma sırasında şüpheli Y.İ.'nin parka giderek kamelyadan döner bıçağını alarak koşması, şüpheliyi kovalayıp bacağına vurması yer alıyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. .