Döner bıçakları ile iş yerinin balonlarını parçaladılar
Hem dehşete düşüren, hem de güldüren olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram için parfüm dükkanına asılan balonlar, ellerinde döner bıçakları bulunan 2 kişi tarafından parçalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocukları döner bıçağıyla gören iş yeri sahibi dehşete düştü.
İzmit ilçesinde bayram hazırlıkları için parfümcü dükkanına asılan balonlar, 03.00 sıralarında döner bıçaklı 2 çocuk tarafından parçalandı. Sabah dükkanını açan iş yeri sahibi, balonların patlatıldığını görünce güvenlik kamerasına baktı. Görüntülerde 2 çocuğun elinde döner bıçağıyla hunharca balonları patlattığını gören iş yeri sahibi dehşete kapıldı.
İş yeri sahibi olayla ilgili şikayette bulundu. Çocukların ellerinde döner bıçağıyla balonları parçalaması güvenlik kamerasına yansıdı.
"İş yerimize bilerek saldırı olduğunu düşünüyoruz"
Olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Ramazan Topal, "Sabah iş yerine geldiğimizde balonların paramparça olduğunu gördük. Kamerayı izlediğimizde elinde döner bıçağıyla 2 kişinin intikam alırcasına balonları parçaladığını gördük. Şikayetçi olacağız, gereken neyse yapılsın. İş yerinde ben de çalışanım da olabilirdi. 2 kadın personelim var, onların burada olduğunu düşünsenize, o zaman ne olurdu. Görüntüleri izledikten sonra diyecek bir şey bulamadık. İş yerimize bilerek saldırı olduğunu düşünüyoruz bunun sebebi ise yanımızdaki dükkan da balonlarla süslenmişti ama onları ellememişler. Çocuklar normalde balon patlatır bu normaldir ama bu bıçakla hunharca balonları paramparça etmişler" dedi.
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