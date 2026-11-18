Dönerci Ali E.'yi öldüren şüpheli Osmanlı köyündeki mezarlıkta yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karadeniz Ereğli'de Meydanbaşı Caddesi'ndeki iş yerinde dönerci Ali E.'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından kaçan şüpheli E.A., Osmanlı köyündeki mezarlıkta yakalandı. Şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde dönerci Ali E.'nin iş yerinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın şüphelisi E.A., Osmanlı köyünde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Meydanbaşı Caddesi'nde meydana gelen saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli E.A.'nın Osmanlı köyündeki mezarlıkta yakalandığı öğrenildi.
Şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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