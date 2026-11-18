Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde dönerci Ali E.'nin iş yerinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın şüphelisi E.A., Osmanlı köyünde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Meydanbaşı Caddesi'nde meydana gelen saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli E.A.'nın Osmanlı köyündeki mezarlıkta yakalandığı öğrenildi.

Şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.