Dördüncü kattan iş yerinin tentesine düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Dördüncü kattan iş yerinin tentesine düşen çocuk ağır yaralandı

Karaman'da dördüncü kattaki evlerinin penceresinden zemindeki iş yerinin tentesinin üzerine düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı. Ailesinin habersiz olduğu sırada pencereye çıkan çocuk, sinekliğin yerinden çıkması sonucu yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Ailesi tarafından hemen aşağı indirilen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

29.08.2024 23:04
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Dördüncü kattan iş yerinin tentesine düşen çocuk ağır yaralandı

KARAMAN - Karaman'da dördüncü kattaki evlerinin penceresinden zemindeki iş yerinin tentesinin üzerine düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanı son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 2 yaşındaki A.M. isimli erkek çocuğu ailesinden habersizce dışarı bakmak için sineklik takılı olan pencereye çıktı. Biranda yaslandığı sinekliğin yerinden çıkması üzerine küçük çocuk yaklaşık 12 metre yükseklikten zemindeki iş yerinin tentesinin üzerine düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden ailesi hemen iş yerinin tentesinin üzerine çıkarak çocuğu aşağı indirdi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Kucaklarında çocuğu getirdiler"

Aynı apartmanda oturan İsmail Durmaz, "Çocuk 4. kattan dükkanın tentesinin üzerine düşmüş. Kapıdan hızlıca koşanları görünce biz kavga var sandık. Geldiğimizde tentenin üzerine çıktılar ve kucaklarında çocuğu getirdiler. Sonra ambulansa haber verildi ve ambulans çocuğu hastaneye götürdü. Çocuk camın sinekliğine dayanmış sonra sineklikle birlikte aşağı düşmüş" dedi.

Olay yeri inceleme olayın yaşandığı binada ve dairede inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dördüncü kattan iş yerinin tentesine düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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