Dorsesi ayrılan tanker bariyerlere çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dorsesi ayrılan tanker bariyerlere çarptı

Bayburt'un Everek köyü yakınlarında meydana gelen kaza sonucu dorsesi ayrılan bir tanker, bariyerlere çarptı. Tanker sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine polis, jandarma, AFAD, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolun trafiğe açılması için bariyerler kaldırıldı ve trafik kontrollü şekilde sağlandı.

08.07.2024 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dorsesi ayrılan tanker bariyerlere çarptı

BAYBURT - Bayburt'un Everek köyü yakınlarında dorsesi ayrılarak yola savrulan tanker, bariyerlere çarptı. Tanker sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Bayburt- Erzurum karayolu Everek köyü yakınlarında Everek Hanları mevkiinde meydana geldi. M.E.A. idaresindeki tankerin dorsesi pimden ayrılarak yola savruldu. Dorsenin ayrılmasıyla şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tanker bariyerlere çarptı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan M.E.A'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis, jandarma, AFAD, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola devrilerek yolu kapatan dorse trafik akışını engellerken, Karayolları ekipleri ortada bulunan bariyerleri iş makineleriyle kaldırdı. Bariyerlerin kaldırılmasıyla yol yeniden çift yönlü olarak tek şeritten trafiğe açıldı. Trafik ekiplerince trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Bayburt, trafik, AFAD, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dorsesi ayrılan tanker bariyerlere çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:06 Kazanın ardından ABD’de tutuklanmıştı Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor Kazanın ardından ABD'de tutuklanmıştı! Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:58 Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’den Türkiye’ye devasa yatırım Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım
16:46 Ankette çarpıcı sonuçlar İşte AK Partililerin Özel Özel’e destek verdikleri konu Ankette çarpıcı sonuçlar! İşte AK Partililerin Özel Özel'e destek verdikleri konu
16:26 Beykoz’da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı Beykoz'da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
18:36 Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi
18:32 İstanbul’da “istek parça“ cinayetinde karar çıktı Hakim cezada indirim yapmadı İstanbul'da "istek parça" cinayetinde karar çıktı! Hakim cezada indirim yapmadı
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 21:10:56. #1.11#
SON DAKİKA: Dorsesi ayrılan tanker bariyerlere çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement