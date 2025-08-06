Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde B.Ç. isimli şahıs hakkında yapılan sorgulamada, şahsın 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Dörtyol'da 4 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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