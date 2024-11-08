Dörtyol\'da Bir Adam Evinde Ölü Bulundu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Bilal Soylu'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri, yatağında hareketsiz halde bulunan Bilal Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Dörtyol Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek. - HATAY