Dörtyol'da Çalıntı Araçla Yakalanan Şüpheliye Para Cezası Kesildi - Son Dakika
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Dörtyol'da Çalıntı Araçla Yakalanan Şüpheliye Para Cezası Kesildi

Dörtyol\'da Çalıntı Araçla Yakalanan Şüpheliye Para Cezası Kesildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıntı araçla yakalanan şüpheliye, 15 bin 898 TL para cezası kesildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor. Şüpheli M.S. adli mercilere teslim edildi.

07.05.2024 21:20
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıntı araçla yakalanan şüpheliye, 15 bin 898 TL para cezası kesildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor. Hırsızlık suçlarına yönelik yapılan çalışmada; Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde ekipler şüphe üzerine 01 EEM 29 plakalı aracın şase sorgusu yapıldı. Yapılan şase sorgusunda çalıntı kaydı olan 80 EY 607 plakalı aracın olduğu tespit edildi. Olayla ilgili şüpheli M.S. yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Ayrıca şüpheliye trafik ekipleri tarafından 15 bin 898 TL para cezası kesildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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