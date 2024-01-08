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Dörtyol'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Dörtyol'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken evde maddi hasar meydana geldi.

Dörtyol\'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
08.01.2024 - 08:48,
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde çıktı. Mahalle'de bir evde çıkan yangın komşuları korkuturken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Dörtyol'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika


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