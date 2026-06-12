Dörtyol'da Geniş Kapsamlı Motosiklet Denetimi - Son Dakika
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Dörtyol'da Geniş Kapsamlı Motosiklet Denetimi

Dörtyol\'da Geniş Kapsamlı Motosiklet Denetimi
12.06.2026 01:15
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet tamircileri ve internet kafelere yönelik denetim yapıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren motosiklet tamircileri, yedek parça satışı yapan iş yerleri, internet kafeler ve oyun salonlarına yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda 23 motosiklet tamircisi ve yedek parça satışı yapan iş yeri ile 5 internet kafe ve oyun salonu denetlendi. Ekipler ayrıca 129 şahıs ve 153 motosiklet üzerinde sorgulama yaptı.

Denetimler sonucunda hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edilen 1 motosiklet ile şase numarasının kazındığı belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen araçlarla ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele kapsamında denetim ve uygulamaların ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Dörtyol, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dörtyol'da Geniş Kapsamlı Motosiklet Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut Avcı Mahmut Avcı:
    iyi başladı da umarım düzgün biter en azından illegal araçlar yakalanmış onu söyleyelim 0 0 Yanıtla
  • Rabia Demir Rabia Demir:
    valla motosiklet tamircileri denetlenirken de biz kız çocuğu olarak tüm yerlerde güvenlik sorunu yaşıyoz hiç kimse bizim güvenliğimiz için bu kadar hızlı hareket etmiyo ama tamirciye gidiveriyo tabi gerek var herhalde 0 0 Yanıtla
  • Mümtaz Oral Mümtaz Oral:
    güvenlik açısından baktığınız zaman çok iyi bir uygulama bu denetimler var ya hırsızlık kaçak parçalar illegal işler çok fazla oluyo bu yerlerde sonunda birisi zarar görüyo ya vatandaş ya da işletmeci kötü niyetli insanlar yüzünden devam etsin bu tür uygulamalar 0 0 Yanıtla
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