Dörtyol\'da Geniş Kapsamlı Motosiklet Denetimi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren motosiklet tamircileri, yedek parça satışı yapan iş yerleri, internet kafeler ve oyun salonlarına yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda 23 motosiklet tamircisi ve yedek parça satışı yapan iş yeri ile 5 internet kafe ve oyun salonu denetlendi. Ekipler ayrıca 129 şahıs ve 153 motosiklet üzerinde sorgulama yaptı.

Denetimler sonucunda hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edilen 1 motosiklet ile şase numarasının kazındığı belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen araçlarla ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele kapsamında denetim ve uygulamaların ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtildi. - HATAY