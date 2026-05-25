Dörtyol\'da iş yeri yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde alevlere teslim olarak yanan iş yerindeki yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşil Mahalle'de bulunan iş yerinde yaşandı. Sebebi bilinmeyen yangında iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. - HATAY