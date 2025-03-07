Dörtyol\'da Kaldırım Yenilendi, Yaşlı Kadına Geçmiş Olsun Mesajı

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Hatay'da kaldırımda yürürken dengesini kaybederek ayağını burkan yaşlı kadın yaralandı. Gözyaşları içerisinde acı çeken kadının yaralandığını gören Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç'ın emriyle kaldırım saatler içinde yenilendi.

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi Çaylı Caddesi üzerinde kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybeden yaşlı kadın ayağını burkarak yaralandı. Kadının gözyaşları içerisinde acı çektiği anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Durum üzerine harekete geçen Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç'ın emriyle kaldırımda gerekli önlemin alınması için çalışma başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmayla karolar ters şekilde yerleştirilerek kaydırmaz bant uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmaları bölgeye gelerek takip eden Amaç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Dörtyol Belediyesinden yapılan açıklamada Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilerleyen süreçte daha kalıcı çözümler geliştireceğiz. Yürürken kayarak ayağını burkan değerli teyzemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY