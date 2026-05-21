Dörtyol\'da ev yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evin mutfak kısmında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Dörtyol ilçesine bağlı Kışlalar Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Evin mutfak kısmının yandığını gören ev sahibi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY