Hatay'ın Dörtyol ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın; Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan bir ahırın samanlığında yaşandı. Samanlık yangınına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangının çevreye sıçramasını önledi.
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Dörtyol'da Samanlık Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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