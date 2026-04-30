Dörtyol\'da tel fabrikasında yangın

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tel fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde faaliyet gösteren tel fabrikasında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevleri fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. - HATAY