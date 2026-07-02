Dörtyol\'da Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda sentetik ecza ile kök kenevir ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Dörtyol Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İ.A. ile M.B.'nin ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, M.B.'nin üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarda sentetik ecza ele geçirildi. İ.A.'nın ikametinde gerçekleştirilen aramada ise kök kenevir ile çeşitli miktarda sentetik ecza bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan İ.A. ve M.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY