Döviz Bürosunda Klavye Hatası: Müşteriye Yanlışlıkla 52 Bin TL Fazla Para Verildi - Son Dakika
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Döviz Bürosunda Klavye Hatası: Müşteriye Yanlışlıkla 52 Bin TL Fazla Para Verildi

Gaziantep'te bir döviz bürosu çalışanı, burma bilezik ve 3 adet gram altın bozduran müşterisine klavye hatası sebebiyle 242 bin 870 TL yerine 191 bin 20 TL yerine 242 bin 870 TL verdi. Bu hata döviz bürosuna 52 bin TL'ye mal oldu.

13.07.2024 10:36
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Gaziantep'te bir döviz bürosu çalışanı, burma bilezik ve 3 adet gram altın bozduran müşterisine 191 bin 20 TL yerine bilgisayarda yaptığı klavye hatası sebebiyle 242 bin 870 TL verdi. Bu işlem döviz bürosuna 52 bin TL'ye mal oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 10 Temmuz Çarşamba günü Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, Burma bilezikleri ve 3 adet gram altınını bozdurmak isteyen müşteri eşiyle birlikte döviz bürosuna geldi. Döviz bürosu çalışanı bir anlık dalgınlığı ve yaptığı klavye hatası sonucu ile aldığı 3 adet gram altına işlem sırasında 2 bin 513 TL yazacağına 21 bin 513 TL yazdı. Bu nedenle 191 bin 20 TL vereceği müşterisine yaklaşık 52 bin TL fazla olacak şekilde 242 bin 870 TL fazla para verdi. İşlemi tamamlanan ve parasını alan vatandaş döviz bürosundan ayrılırken o anlar ise bürodaki güvenlik kameralarına yansıdı. Döviz bürosu çalışanları vatandaşa seslenerek fazla aldığı fazla parayı geri getirmesini istedi.

"Sistem hatası bize 52 bin TL'ye mal oldu"

Günlük rutin yoğunluk nedeniyle yanlış işlem yaptıklarını belirten Samet Kocaardıç,"Günlük rutin yoğunluğumuz sebebiyle bazen dalgın olabiliyoruz. O müşteriye yaptığımız işlem de gözümüzden kaçtı. Çalışma arkadaşımız hesap makinesine doğru bir şekilde yazıyor ama bozduğumuz altının parasını verirken sistemsel hata dolayısıyla yanlış para veriyor. Bir sayı fazla yazmasından dolayı 191 bin 20 TL vereceğine 242 bin 870 TL veriyor bu da 51 bin 870 TL farka tekabül ediyor. Sonuç olarak bu işlem bizim zararımıza olmuş oluyor " dedi.

"İşlem hatasını arkadaşımız fark etmedi"

İşlem hatasının döviz bürosuna yaklaşık 52 bin TL'ye mal olduğunu ve fazla verilen para gelmezse işlem yapan çalışanın maaşından kesileceğini aktaran Kocaardıç müşteriden parayı geri getirmesini istedi. Kocaardıç,"Bizim burada kazandığımız bir şey yok. Hesap makinesine doğru yazıyor. Adamda bunu görüyor ama bizim arkadaşımız fark etmediği için işlemi tamamlıyor. Burma bileziklerin dışında 3 adet gram altına 2 bin 510 TL'den işlem açacağına 21 bin 513 TL'den işlem açıyor. Bu tarz bilgisayar hatası, sistem hatası olabiliyor. Yoğunluktan dolayı olan işlem hatası şirketimize yaklaşık 52 bin TL'ye mal oldu. Müşteri parayı getirmezse arkadaşımızın maaşından kesilecek " ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz"

Vatandaşların bu tarz konularda duyarlı olmasını isteyen Kocaardıç,"Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Bizler çalıştığımız yerde yoğunluktan dolayı fazla veya para verebiliyoruz. Vatandaşımızdan tek isteğim paramızı geri getirmesi" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Döviz Bürosunda Klavye Hatası: Müşteriye Yanlışlıkla 52 Bin TL Fazla Para Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Döviz Bürosunda Klavye Hatası: Müşteriye Yanlışlıkla 52 Bin TL Fazla Para Verildi - Son Dakika
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