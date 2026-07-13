Down Sendromlu Çocuğa Darp İddiası

Elazığ'da down sendromlu 14 yaşındaki çocuğun özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde uğradığı darp sonrası adliye önünde açıklama yapan Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Avukat Cansu Korkmaz, "Bu olayları yaşamaktan ve duymaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bunun önüne geçebiliriz. Bir daha başka bir çocuğun, başka bir gencin başına gelmemesi için ve bu şiddetin yeniden tekrarlanmaması için kamera sisteminin sınıflara getirilmesini gerekiyor" dedi.

Elazığ'da otizm ve epilepsi tanısı bulunan down sendromlu 14 yaşındaki Muhammed Cüneyt Yalçın, geçtiğimiz hafta eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kalmıştı. Kurum yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine merkeze giden baba Mehmet Yalçın, çocuğunun vücudunda darp izleri olduğunu tespit etti. Gördüğü manzara karşısında şok geçiren baba Yalçın, Fırat Üniversitesi Hastanesi aciline giderek darp raporu aldı. Yetkililerin olayın başka bir engelli çocuk tarafından gerçekleştirildiğini ifade ettiğini aktaran baba Yalçın, kurumda ihmal olduğunu savundu. Çocuğunun özellikle ense, sırt ve omuz bölgesinde darp izleri bulunduğunu aktaran baba Yalçın, darp raporunun ardından adli mercilere suç duyurusunda bulundu. Yaşanan olayların ardından Türkiye Down Sendromu Derneği kente gelerek Elazığ Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

Cuma günü yaşanan elim olaydan dolayı Türkiye Down Sendromu Derneği olarak aileyi yalnız bırakmadıklarını aktaran Avukat Cansu Korkmaz, "Down sendromlu Cüneyt'in bir rehabilitasyon merkezinde meydana gelen darp iddiasına ilişkin toplanmış bulunuyoruz. Öğleden sonra aileye haber verilerek ciddi bir şekilde darp edildikleri görüntüler aileyle paylaşıldı. Aile derhal darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Elazığ Valiliği de İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla idari soruşturma başlatacağını duyurdu. Burada iddia, başka bir özel öğrencinin darp olayını gerçekleştirdiği olsa da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin ciddi bir ihmali söz konusudur. Biz hukukçular ve Türkiye Down Sendromu Derneği olarak maddi gerçekliğin ve doğrunun peşindeyiz. Eğer bu rehabilitasyon merkezindeki sınıflarda kamera olsaydı, bu darp ve şiddeti kimin gerçekleştirdiğini çok net bir şekilde görebilecektik. Şu anda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin ciddi bir ihlali söz konusu. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na ailemiz suç duyurusunda bulundu. Gerekli delilleri toplama aşamasındalar. Savcılıktan bu dosyaya iyi bir soruşturma yapılacağına dair inancımız tamdır. Burada önemli olan nokta, bu ihmaller tek değil, hiçbir zaman da son olmayacak. Ne zaman son olacak, danıştayın verdiği okulların sınıfların içerisindeki kameralara girilmesi, özel eğitim sınıflarına mutlaka kamera takılması ve bu kameraların işler bir şekilde yapılmasının mevzuatının çıkmasıyla önüne geçeceğiz. Çok öfkeli ve üzgünüz. Tekrar tekrar bu olayları yaşamaktan ve duymaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bunun önüne geçebiliriz. Bir daha başka bir çocuğun, başka bir gencin başına gelmemesi için ve bu şiddetin yeniden tekrarlanmaması için kamera sisteminin sınıflara getirilmesini gerekiyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın etkili bir soruşturma yapacağına dair inancımız tam. Sorumluların ihmali olan kişilerin yargı önünde hesap vereceğine de sonsuz bir şekilde inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çalışan öğretmenler psikolojik olarak denetlensin"

Baba Mehmet Yalçın ise, "Türkiye'nin her yerinde belki benim oğlum gibi sesini çıkaramayan özel çocukların bu tür şeylere maruz kalabileceğini düşündüğüm için oğlumla beraber mücadeleye öncü olmak istiyoruz. Daha kötüsü olabilirdi, oğlum çok daha kötü bir şekilde yaralanabilirdi, belki de ölebilirdi. Biz kendilerine kamerayı seyretmek istiyoruz dediğimizde, sınıflarda ve koridorlarda kamera olmadığını söylediler. Darp olayını özel bir çocuğun yaptığını söylüyorlar ama bunu özel bir çocuğun 5 dakika içerisinde yapamadığını herkes bilir. Allah'a şükrediyoruz, daha kötüsü olabilirdi. Bizim yetkililerden talebimiz, güvenlik kameralarının her tarafa koyulduğunu görüyoruz ama neden özel çocukların olduğu merkezlerin sınıflarında ve koridorlarında yok. Biz yetkililerden sınıfların içerisine kamera takılmasını istiyoruz. Veli istediği esnada çocuğunu görebilmelidir. Benim çocuğuma bu oldu başka çocuğa olmasın. Sesimi duyan herkese sesleniyorum; lütfen Allah rızası için sınıflarımız şeffaf olsun. Çalışan öğretmenler psikolojik olarak denetlensin. Bu çocuklar özel çocuklar, bunların dili yok. Benim çocuğum 14 yaşında kendisini ifade edemiyor. Biz şeffaflık istiyoruz" dedi.

Basın açılmasına Elazığ Down Sendromlular Derneği Başkanı Fethi Ahmet Balın, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat ile down sendromlu çocukları bulunan aileler de katıldı. - ELAZIĞ