Drift Atan Sürücüye Cezayı Kesildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şehrin en işlek caddesinde drift attığı kameralardan tespit edilen araç sürücüsü cezadan kurtulamadı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Hal İçi girişi mevkisinde seyir halindeki bir otomobilin drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca tespit edildi. Plakası belirlenen Tofaş marka otomobilin aynı cadde üzerinde bir banka şubesi önünde park halinde olduğunun anons edilmesi üzerine adrese yönlendirilen trafik ekipleri, sürücü hakkında işlem başlattı. Sürücüye drift atmaktan 46 bin 393 liralık trafik cezası uygulanırken, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün ehliyetine de aynı süre ile ekiplerce el konulduğu öğrenildi. - KONYA