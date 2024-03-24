Drift pistinde temizlik sırasında belediye çalışanı ağır yaralandı - Son Dakika
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Drift pistinde temizlik sırasında belediye çalışanı ağır yaralandı

Drift pistinde temizlik sırasında belediye çalışanı ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift pistinde yapılan temizlik sırasında süpürme aracının altında kalan belediye çalışanı ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan çalışanın hayati tehlikesi bulunuyor.

24.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:44
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift pistinde yaptığı temizlik sırasında, süpürme aracının altında kalan belediye çalışanı ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından Kumyolu mevkiinde bulunan drift pistinde pist üzerindeki kum ve toprakların temizlenmesi için çalışma yapıldı. Çalışma sırasında Mevlüt Ş.'nin kullandığı 07 LDE 59 plakalı süpürme aracı geri geri gittiği sırada belediye çalışanı Adem Göral'a çarparak sürükledi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Göral'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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