Drift Yapan Sürücüye 140 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Drift Yapan Sürücüye 140 Bin TL Ceza

Drift Yapan Sürücüye 140 Bin TL Ceza
12.06.2026 18:58
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Mersin'de drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 140 bin TL ceza ve 60 gün ehliyetsiz kalma cezası verildi.

Mersin polisi drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü yakaladı, 140 bin TL ceza kesti, otomobil ile ehliyetine ise 60 gün süreyle el koydu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Mezitli ilçesi sınırlarında otomobille drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün peşine düştü. Dirft anından kaydedilen görüntülerden yola çıkarak aracı belirleyen polis sürücü M.E.'yi tespit etti. Sürücü yakalanırken, otomobili ise trafik şubeye çekildi.

Güvenli trafik akışını hiçe sayarak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili 67/1-D (Drift) maddesi uyarınca 140 bin TL para cezası uygulandı. Otomobil ile sürücünün ehliyetine 60'ar gün süreyle de el konuldu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can emniyetini tehlikeye atan kural ihlallerine karşı denetimler ve uygulamaların tavizsiz kararlılıkla devam edeceğini bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Drift Yapan Sürücüye 140 Bin TL Ceza - Son Dakika

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