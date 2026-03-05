Drift Yapan Sürücüye 146 Bin TL Ceza - Son Dakika
Son Dakika

05.03.2026 00:54
İzmir'de ATV ile drift yapan sürücüye 146 bin 712 TL ceza kesildi, ehliyeti 60 gün süreyle alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, ATV aracıyla drift yapan sürücüye 146 bin 712 TL idari para cezası uygulandı. Çalışmalar kapsamında yakalanan şahsın sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, 35 ARD 440 plakalı araç sürücüsünün 4. Sanayi 129/13 Sokak üzerinde drift yaptığını tespit etti. Yakalanan sürücü Y.O. (34) hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapıldı.

Yüksek miktarda para cezası

Sürücüye geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, drift yapmak ve kamunun huzurunu bozmak suçlarından toplam 146 bin 712 TL para cezası kesildi. Şahsın sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alındığı kaydedildi.

Adli işlem başlatıldı

Şüpheli şahıs, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere Bornova Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - İZMİR

