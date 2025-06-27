Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Kırıkkale'de trafikte drift yaparak güvenliği tehlikeye atan sürücüye, KGYS görüntüleriyle tespit edilmesinin ardından 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de trafikte drift yaparak güvenliği tehlikeye atan bir sürücü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca tespit edildi. Tehlikeli hareketleriyle kamu düzenini bozan sürücüye, trafik ekiplerince 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı denetimlerin aralıksız sürdüğü ve benzer ihlallere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği bildirildi. - KIRIKKALE