Dron ile Trafik Denetimi
25.02.2026 17:49
Ordu'da dron destekli trafik denetimleri ile sürücülerin kural ihlalleri görüntülendi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla dron destekli denetimler gerçekleştirildi. Şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı havadan takip edildi, kurallara uymayan sürücüler görüntülendi.

Denetimlerde trafik kazası, araç arızası ve acil yardım halleri dışında emniyet şeridinin usulsüz kullanılması, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışık ihlali, geçme kurallarına uymamak ve usulsüz sürücü değişikliği gibi ihlaller tespit edildi. Drone kameralarına yansıyan görüntülerde kimi sürücülerin kuralları hiçe saydığı anlar kaydedildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, denetimlerin amacının trafik kazalarını önlemek, can kaybını en aza indirmek ve daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmak olduğunu vurguladı. Sürücülere kurallara uymaları çağrısında bulunuldu. - ORDU

Kaynak: İHA

Ordu

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
