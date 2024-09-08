Dron ile Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Dron ile Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Mersin'de kayalıklar arasında yetiştirilen uyuşturucu dron ile tespit edilirken, 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

08.09.2024 11:43
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Dron tespit etti, jandarma yakaladı

Mersin'de kayalıklar arasında yetiştirilen uyuşturucu dron ile tespit edilirken, 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

MERSİN - Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, kayalıklar arasında yetiştirilen uyuşturucu dron ile tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli, Çamlıyayla ve Toroslar ilçelerinde yapılan çalışmalarda 3 şahsın, kenevir bitkisi ekimi yaparak imal ettiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Takip sırasında, bir şüphelinin evinin yakınındaki kayalıklar arasından yetiştirdiği uyuşturucu, dron ile havadan tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda bin 623 kök kenevir, 6 kilo 580 gram kubar esrar, 227 gram bonzai, 2 kilo 322 gram kenevir tohumu, 3 av tüfeği, 1 tabanca ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 2'si 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Dron ile Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dron ile Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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