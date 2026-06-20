Drone ile Trafik Denetimi Bozüyük\'te

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 farklı uygulama noktasında, 3 farklı zaman diliminde yürütülen çalışmalara drone desteği de sağlandı. Motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyumunun artırılması, güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması ve olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde sürücüler kontrol edildi. Çalışmalar kapsamında kask kullanımı, koruyucu ekipman kullanımı ve hız limitlerine uyulması konularında sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - BİLECİK