Dronla Denetim: 96 Bin TL Ceza

06.03.2026 09:06
Arnavutköy'de yapılan dron destekli denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplam 96.314 TL ceza kesildi.

İstanbul Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik büro ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplamda 96 bin 314 TL para cezası kesildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Hacımaşlı Yolu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde yasak olmasına rağmen orman yolunda sollama yapan sürücülere ceza yazıldı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik büro ekipleri tarafından yapılan uygulamada, cadde üzerinde hatalı sollama yaptığı tespit edilen sürücüler dron kamerasıyla uzaktan tespit edildi. Vatandaşların orman yolu olarak kullandığı cadde üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, trafik ekipleri dron kamerasıyla kural ihlallerini tespit ederek sürücüleri uygulama noktasında durdurdu. Denetimler sırasında trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere de cezai işlem uygulandı. Dron destekli denetimlerde hatalı sollama yapan 5 sürücüye ve ehliyetsiz olduğu belirlenen 2 sürücüye işlem yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere toplamda 96 bin 314 TL para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

