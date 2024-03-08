Duble yolda ters yönde ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu: O anlar kamerada - Son Dakika
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Duble yolda ters yönde ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu: O anlar kamerada

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Sakarya'da Adapazarı-Kaynarca D-020 duble yolunda, 41 SK 525 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, ters yönde ilerleyerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Bu tehlikeli durum ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

08.03.2024 19:19  Güncelleme: 19:19
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Duble yolda ters yönde ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu: O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'da ters yönden girdiği duble yolda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Bu kadarı da olmaz dedirten görüntü, Adapazarı-Kaynarca D-020 duble yolunda kaydedildi. Duble yolda ters şeride giren 41 SK 525 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Aracın ters yönde ilerlediğini gören diğer sürücüler işe şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

Sakarya, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Duble yolda ters yönde ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu: O anlar kamerada - Son Dakika

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