Düden Şelalesi'nde Arama Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Düden Şelalesi'nde Arama Çalışmaları

Düden Şelalesi\'nde Arama Çalışmaları
28.07.2025 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düden şelalesinden düşen kişi için 4 saat arama yapıldı, iz bulunamadı.

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada bir kişinin şelaleden denize düştüğü ihbarı, ekipleri alarma geçirdi. Yaklaşık 4 saat süren kara, deniz ve havadan termal dron ile yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanılmadı.

Antalya'nın simgelerinden birisi olan ve görsel güzelliği ile her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1 kişinin şelaleden denize düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi.

Dün akşam 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Aşağı Düden Şelalesi'nde meydana gelen olayda ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ihbarı yapan kişinin bilgisine başvurdu. İhbarcının, bir kişinin şelale çevresinde bulunan korkulukları aşarak denize akan suyun yanında oturduğu, ardından ayağa kalktığı sırada ayağının kayarak düştüğü ve şelalenin akıntısına kapıldığını söylemesi üzerine bölge arama çalışması başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri botlarla Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanda su yüzeyinde arama yaptı. AFAD ekipleri ise termal ve gece görüş özellikli dron ile su yüzeyi ve 40 metrelik falezlerin kayalık alanlarında arama çalışması yaptı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar ekiplerin arama çalışmasını meraklı gözlerle takip etti. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarından her hangi bir sonuç alınamazken, sabah günışığı ile birlikte dalgıçlar eşliğinde devam edilmek üzere arama çalışmalarına ara verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Düden Şelalesi, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düden Şelalesi'nde Arama Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
5 katlı binada yangın dehşeti 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı 5 katlı binada yangın dehşeti! 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı
Resmen açıklandı Galatasaray’da ayrılık Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
Galatasaray’ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu Galatasaray'ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
West Hamlı Summerville, Mourinho’dan telefon bekliyor West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı

09:42
Güpegündüz yaptıklarına bakın Görüntü Meksika’dan değil Türkiye’den
Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den
09:35
DEM Parti’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
08:05
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
00:08
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
16:19
Mersin’de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü
Mersin'de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü
16:15
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
16:10
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
16:09
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
16:03
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
15:27
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
15:19
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
15:12
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 10:01:27. #7.11#
SON DAKİKA: Düden Şelalesi'nde Arama Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.