Düden Şelalesi\'nde Arama Çalışmaları

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada bir kişinin şelaleden denize düştüğü ihbarı, ekipleri alarma geçirdi. Yaklaşık 4 saat süren kara, deniz ve havadan termal dron ile yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanılmadı.

Antalya'nın simgelerinden birisi olan ve görsel güzelliği ile her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1 kişinin şelaleden denize düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi.

Dün akşam 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Aşağı Düden Şelalesi'nde meydana gelen olayda ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ihbarı yapan kişinin bilgisine başvurdu. İhbarcının, bir kişinin şelale çevresinde bulunan korkulukları aşarak denize akan suyun yanında oturduğu, ardından ayağa kalktığı sırada ayağının kayarak düştüğü ve şelalenin akıntısına kapıldığını söylemesi üzerine bölge arama çalışması başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri botlarla Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanda su yüzeyinde arama yaptı. AFAD ekipleri ise termal ve gece görüş özellikli dron ile su yüzeyi ve 40 metrelik falezlerin kayalık alanlarında arama çalışması yaptı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar ekiplerin arama çalışmasını meraklı gözlerle takip etti. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarından her hangi bir sonuç alınamazken, sabah günışığı ile birlikte dalgıçlar eşliğinde devam edilmek üzere arama çalışmalarına ara verildi. - ANTALYA