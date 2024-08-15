Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 1 yaralı - Son Dakika
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Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda mutfakta hasar meydana gelirken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

15.08.2024 23:23
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Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 1 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 10.00 sıralarında Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukları için yemek yapmak isteyen 4 çocuk annesi Bahar Öner, ocaktaki düdüklü tencereyi açmak istediği sırada büyük bir gürültü ile patladı. Patlama nedeniyle mutfakta hasar meydana gelirken, Öner'in ellerinde ve yüzünde yaralar oluştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bahar Öner, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bahar Öner'in kızı Hicran Ferda Öner, facianın eşiğinden döndüklerini söyleyerek, "Annem yemek yapıyordu. Düdüklü tencereyi açmaya çalışmış ve o sırada düdüklü tencere bomba gibi patladı. Patlama sonucu annem ellerinden ve yüzünden yaralandı. Gördüğünüz gibi kanlar her yerde, duvara kadar sıçramış durumda. Mutfağımız tamamen kullanılamaz hale geldi. İnanın şu an çok mağdur bir haldeyiz. Resmen bomba gibi patladı ve tüm mahalle sakinleri sesten dolayı buraya geldi. Bizler de uyuyorduk ve patlama sesinden sonra korkuyla uyandık. Çok mağduruz" dedi.

(MT-MSA-CC-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 1 yaralı - Son Dakika

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