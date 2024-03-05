Düğün dönüşü otobüsten indirilen aile feci kazada yok oldu

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Kızlarının düğünü dönüşü otoyolda otobüsten indirilen aile feci kazada yok oldu

Düğün dönüşü otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada feci kazada ölen ailenin cenazesi teslim alındı

Kazada hayatını kaybeden ailenin kızlarının düğününden döndüğü öğrenildi

İSTANBUL - Pendik TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden 2'si çocuk 5 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Hayatını kaybeden ailenin Ankara'dan kızlarının düğününden döndükleri ve otobüsten inip yolun karşısına geçtikleri sırada kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Pendik mevki Sultanbeyli güzergahında meydana gelmişti. Soner Kurt kontrolündeki 35 KD 5720 plakalı otomobil TEM Otoyolu Pendik mevkiinde ilerlerken, yolun karşısına geçmeye çalışan, 2'si çocuk 5 kişiye çarpmış ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti. Sürücü ise sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak ağır yaralı şekilde hastaneye sevk edilmişti. Kazada hayatını kaybeden Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur ve Ecrin Okur 'un cenazelerini yakınları Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Cenazelerin, memleketleri Samsun Yakakent Asmapınar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kızlarının düğününden dönerken hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı

Öte yandan hayatını kaybeden aile, Ankara'ya kızlarının düğününe gittikleri dönüş yolunda ise otobüsten TEM Otoyolu kenarında indikleri ve yolun karşısına geçerken aracın çarpmasıyla hayatını kaybettikleri ortaya çıktı.

"Ankara'dan nikah merasiminden dönerken yaşanıyor"

Samsun Yakakent Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Eyüp Baş, "Hemşerilerimiz Ankara'dan nikah merasiminden dönerken yolcu otobüsü TEM otoyolunun kenarında bırakıyor ve oradan karşıdan karşıya gidiyor. Olay bu şekilde cereyan ediyor. Otobüs firmasının yolcu istemesine rağmen indirmemesi lazımdı. Bu çok ciddi bir mesele, bu sorumluluk isteyen bir mevzu. Otobüs terminallerinde indirmesi, oradan sevkiyat sağlaması gerekiyordu. Otobüs firması yol kenarında indiriyor. Bu adli bir cinayet gibi bir kaza. Biz federasyon olarak bu olayı takipçisi ve olayın ne şekilde olduğu ile ilgili adli olarak hakkımızı arayacağız. Otobüs firmasıyla ilgili hukuki yolla adli tıptan aldığımız raporlara göre adli mercilere ulaştıracağız. Bu olayın takipçisi olacağız, kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Vatandaşlarımızın ve hemşerilerimizin bu şekilde olmaması gerekiyordu. Otobüs firmasının yaptığı hatadan dolayı bu şekilde olmaması gerekiyordu. Bu konuları artık aşmamız lazımdı ama ne yazık ki vatandaşlarımızı bu şekilde kaybettik, üzgünüz. Pendik'te ikamet ediyorlar. Otobüs firması belli değil ama o da alınan biletlerden belirleyeceğiz ve ardından adliyeye başvuracağız. Ankara'ya kızlarının nikah merasimine, düğününe gidiyorlar ve oradan geri dönüyorlar ve dönüşte oluyor bu olay. Cenazelerimizi adli tıptan alacağız. Samsun'a götürüp Yakakent'te defnedilecek" dedi.