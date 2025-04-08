Düğün günü yangın felaketi

En mutlu günleri kabusa döndü, düğün sırasında evleri yandı

Düğündeyken evinin yandığını öğrenen damat olay yerine geldi, yangın sönünce düğün salonuna tekrar geri döndü

Düğündeyken evleri yandı mutlulukları yarıda kaldı

ANTALYA - Antalya'da yabancı uyruklu damat ve gelinin düğünde bulunduğu sırada evleri yandı.

Yangın, Serik İlçesi merkez mahallesi 2061 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 1.Katında saat 21.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında evin bir odası yanarak kullanılamaz hale eldi. Yangın sırasında evlenip dünya evine girmeye hazırlanan Said ve Macide isimli yabancı uyruklu çiftinin düğünlerinde olduğu öğrenildi.

Evinde yangın çıktığını öğrenen damat, gelin arabası ile olay yerine gelerek evine baktı, yangının söndürüldüğünü gören damat, gelin arabası ile düğününe geri gitti.

Olayın görgü tanıklarından mahalle sakini Müslüm Nar, "Karşı apartmanda yangın olduğunu fark ettim. İtfaiye ile birlikte demir kapıyı kırmak zorunda kaldık. Pencereyi kırdığımızda ev birden alev aldı. Yangın büyüyünce itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktı diye duyduk. Ev sahibi damat o sırada kendi düğünündeydi. Önce burada kutlama yaptılar daha sonra düğün salonuna gittiler. Onlar gittikten sonra yangın çıktı. O sırada evde kimse yoktu. Yangında herhangi bir sıkıntı olmadı. Sadece olan eşyalara oldu. Damat ve gelin en mutlu günlerinde mutsuz bir olay yaşadı" dedi.