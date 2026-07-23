Düğün konvoyundaki kazada hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi - Son Dakika
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Düğün konvoyundaki kazada hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi

Düğün konvoyundaki kazada hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi
23.07.2026 14:09  Güncelleme: 14:16
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğün konvoyundaki otomobilin bariyerlere çarpması sonucu Sultan Yazıcıoğlu (29) hayatını kaybetti. 7 aylık bebek A.Y., N.Y. ve H.C. yaralandı. Cenaze, Hulusi Akar Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoydaki bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana geldi. Düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoyda bulunan B.Y. yönetimindeki 34 HDY 652 plakalı Wolkswagen marka otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön yolcu kısmına giren bariyer tavandan çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sultan Yazıcıoğlu'nun (29) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan 7 aylık bebek A.Y., N.Y. ve H.C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Sultan Yazıcıoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yazıcıoğlu'nun cenazesi Hulusi Akar Camii'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Melikgazi, 3. Sayfa, Kayseri, Bebek, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün konvoyundaki kazada hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi - Son Dakika

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