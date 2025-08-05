Düğün Konvoyunda Lastik Yakan Motosikletli Şok Etti

Hatay'da düğün konvoyunun önüne geçerek kırmızı ışıkta lastik yakan motosikletlinin o anları kameraya yansıdı. Kendi canını ve çevredekilerin canını hiçe sayan motosikletli kısa sürede tozu dumana kattı.

Olay, Arsuz ilçesi Övündük Mahallesi mevkisinde yaşandı. Akşam saatlerinde düğün konvoyunun geçişi esnasında motosiklet sürücüsü, kırmızı ışığın yanmasıyla gelin arabasının önüne geçti. Şov yapmak isteyen motosikletli, lastik yakarak kısa sürede tozu dumana kattı. Çevredekileri ve kendini tehlikeye atan motosikletlinin o anları kameraya yansıdı. Kırmızı ışığın yeşile dönmesiyle yoluna devam eden motosikletli yaptığıyla hayrete düşürdü. - HATAY