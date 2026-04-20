Düğün salonun depo kısmında ceset bulundu
Düğün salonun depo kısmında ceset bulundu

20.04.2026 09:47
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir düğün salonunun depo kısmında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Çam Şehitler Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunun depo kısmına giren personel bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Durumun sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler isminin Hasan Yağcı (47) olduğu belirlenen adamın öldüğünü tespit etti.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olayın intihar olabileceği şüphesi üzerine durulurken Yağcı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemi başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Hasan Yağcı'nın naaşı, otopsi yapılmak üzere Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kırkağaç, Manisa, Olay, Son Dakika

