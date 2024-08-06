Düğün sonrası hayatlarını kaybeden gelin ve damat yan yana defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düğün sonrası hayatlarını kaybeden gelin ve damat yan yana defnedildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden gelin ve damat, gözyaşları içinde toprağa verildi. Tavşanlı ilçesinde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

06.08.2024 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düğün sonrası hayatlarını kaybeden gelin ve damat yan yana defnedildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında düğün günü hayatını kaybeden gelin ve damat Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy Beldesi Yataklı köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tavşanlı ilçesi Yataklı köyünde hafta sonu düğün töreni ile hayatlarını birleştiren damat Mustafa Özer ve gelin Havvanur Özer (22), düğünün ardından Emet ilçesindeki evlerine giderken trafik kazası geçirerek hayatlarını kaybetmişlerdi. Sülye köyünde karşı yönden gelen araç ile çarpışarak hayatlarını kaybeden gelin ve damat son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Tavşanlı kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, Kütahya Müftüsü İrfan Açık, Tavşanlı müftüsü Mevlüt Hakan Asan, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, Tavşanlı Belediye Başkan yardımcıları, gelin ve damadın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazının ardından köy meydanında cenaze namazı kılındı. Kütahya Müftüsü İrfan Açık tarafından kılınan namaz sonrasında katılımcılardan genç çift için helallik istedi. Balıköy Beldesi Yataklı köyünde gelin ve damadın yakınları göz yaşlarına hakim olmazken, çift omuzlarda mezarlığa taşındı. Çiftin yakınları tabuta sarılarak son kez veda ettiler.

Gelinlik ve damatlıkları ile hayatını kaybeden genç çift Yataklı köyü mezarlığında da yan yana defnedildi. Törende dualar okunurken, yakınlarına taziyelerde bulunuldu.

( Tİ - EFE)

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, trafik, Emet, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğün sonrası hayatlarını kaybeden gelin ve damat yan yana defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 01:50:21. #1.13#
SON DAKİKA: Düğün sonrası hayatlarını kaybeden gelin ve damat yan yana defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement