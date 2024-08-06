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Düğün sonrası hayatlarını kaybeden gelin ve damat yan yana defnedildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında düğün günü hayatını kaybeden gelin ve damat Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy Beldesi Yataklı köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tavşanlı ilçesi Yataklı köyünde hafta sonu düğün töreni ile hayatlarını birleştiren damat Mustafa Özer ve gelin Havvanur Özer (22), düğünün ardından Emet ilçesindeki evlerine giderken trafik kazası geçirerek hayatlarını kaybetmişlerdi. Sülye köyünde karşı yönden gelen araç ile çarpışarak hayatlarını kaybeden gelin ve damat son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Tavşanlı kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, Kütahya Müftüsü İrfan Açık, Tavşanlı müftüsü Mevlüt Hakan Asan, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, Tavşanlı Belediye Başkan yardımcıları, gelin ve damadın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazının ardından köy meydanında cenaze namazı kılındı. Kütahya Müftüsü İrfan Açık tarafından kılınan namaz sonrasında katılımcılardan genç çift için helallik istedi. Balıköy Beldesi Yataklı köyünde gelin ve damadın yakınları göz yaşlarına hakim olmazken, çift omuzlarda mezarlığa taşındı. Çiftin yakınları tabuta sarılarak son kez veda ettiler.

Gelinlik ve damatlıkları ile hayatını kaybeden genç çift Yataklı köyü mezarlığında da yan yana defnedildi. Törende dualar okunurken, yakınlarına taziyelerde bulunuldu.

( Tİ - EFE)